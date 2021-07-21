مسؤول ياباني: التحقيق في تسريب معلومات أصحاب تذاكر أولمبياد طوكيو

قال مسؤول حكومي ياباني، اليوم الأربعاء، إنه جرى تسريب معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بشراء تذاكر أولمبياد طوكيو عبر الإنترنت.

وأضاف المسؤول لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن نفس المعلومات الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بشراء تذاكر الألعاب البارالمبية وأولئك الذين استخدموا بوابة المتطوعين للألعاب الصيفية، جرى تسريبها عبر الإنترنت أيضا، مؤكدا أن اللجنة المنظمة بدأت تحقيقا في الأمر، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.