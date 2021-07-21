رئيس التحرير

محمود مسلم

مسؤول ياباني: التحقيق في تسريب معلومات أصحاب تذاكر أولمبياد طوكيو

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
05:12 م | الأربعاء 21 يوليو 2021
معلومات حائزي تذاكر أولمبياد طوكيو تم تسريبها وفقا لمسئول ياباني

معلومات حائزي تذاكر أولمبياد طوكيو تم تسريبها وفقا لمسئول ياباني

قال مسؤول حكومي ياباني، اليوم الأربعاء، إنه جرى تسريب معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بشراء تذاكر أولمبياد طوكيو عبر الإنترنت.

وأضاف المسؤول لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن نفس المعلومات الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بشراء تذاكر الألعاب البارالمبية وأولئك الذين استخدموا بوابة المتطوعين للألعاب الصيفية، جرى تسريبها عبر الإنترنت أيضا، مؤكدا أن اللجنة المنظمة بدأت تحقيقا في الأمر، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

اقرأ المزيد:

والدة أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو تستعرض برنامجها: بدأنا حلمنا بدري

رسميا.. هداية ملاك وعلاء أبو القاسم يحملان علم مصر في أولمبياد طوكيو

الاتحاد الأوروبي يحذر الجماهير من شراء التذاكر "المزورة" لنهائي دوري الأبطال

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو

«الصحة العالمية» تناقش إجراءات مكافحة كورونا مع منظمي أولمبياد طوكيو

رئيس لجنة مكافحة كورونا باليابان: حضور الجمهور أولمبياد طوكيو لن يحدث