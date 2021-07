تجسد شريهان قصتها.. «كوكو شانيل» أسطورة خرجت من ملجأ للأيتام

رغم غيابها نحو 30 عامًا عن المسرح، استطاعت الفنانة الكبيرة شريهان أن تستحوذ على اهتمام الجماهير والمتابعين كأنها لم تغب سنة واحدة، من خلال مسرحيتها الجديدة «كوكو شانيل» التي تجسد فيها شخصية مصممة الأزياء الفرنسية «Coco Chanel» وهي التي صاحبة ماركة الأزياء العالمية «شانيل».

وتقدم لكم «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن شخصية «Coco Chanel»، وفقا للموقع الرسمي لمؤسسة «شانيل»:

1- - «Coco Chanel» أو «جابرييل بونور شانيل» سيدة فرنسية ولدت في 19 أغسطس عام 1883، في مستشفى خيري، من أم عزباء.

2- توفيت والدتها في سن مبكر، حيث كانت «كوكو شانيل» في عمر 12 عاما، وأُرسلت بعد وفاة والدتها إلى ملجأ للأيتام.

3- عاشت «كوكو شانيل» داخل الملجأ حياة قاسية، وصعبة، ولما وصلت إلى سن 18 عامًا، اضطرت إلى الذهاب للعيش في منزل داخلي مع فتيات كاثوليكيات.

4- ورغم صعوبة الحياة داخل الملجأ إلا أنها تعلمت الحرفة والمهنة التي سوف تدفعها إلى القمة فيما بعد وهي فن الخياطة والحياكة.

5- استطاعت «شانيل» أن تحصل على عمل «خياطة» في ملهى ضباط سلاح الفرسان، ثم أنشأت مسرحًا وغنت فيه، من أجل كسب المال، حيث قدمت عددًا من الأغاني الشعبية المعروفة.

6- استطاعت أن تخطف أنظار الجماهير في مجال الغناء.

7 - انتقلت «كوكو شانيل» إلى مجال آخر للعمل فيه وهو مجال الأزياء، وبدأت بتصميم القبعات النسائية، وافتتحت منفذًا لبيع هذه القبعات، وبعد ذلك بدأت العمل في الأزياء شيئا فشيئًا.

8- ابتكرت الفستات الأسود القصير، وحقيبة الكتف للسيدات، ورغم الإحباطات والمشاكل الصعبة التي واجهتها في حياتها، إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا.

9 - النجاح الذي حققته لم يكن محليًا فقط، بل وصلت إلى العالمية وأصبحت صاحبة الماركة العالمية المعروفة «شانيل».

10- قبل مسرحية شريهان، هناك العديد من الأعمال الفنية التي تناولت قصة حياة «كوكو شانيل»، ومنها فيلم «Once and Forever»، وفيلم «Coco Before Chanel»، وفيلم «Coco Chanel & Igor Stravinsky»، وفيلم «Chanel Solitaire»، وفيلم «The Life of Coco Chanel»، وأيضا المسلسل التلفزيوني «Chanel & Coco».