عام الأزمات.. ريهام سعيد في 2021 «اعتزال ومرض وخناقات»

أعلنت ريهام سعيد أنها ستعتزل العمل الإعلامي، والعمل في التمثيل في الفترة المقبلة، بسبب حبها له، مشيرةً إلى أنها درسته في المرحلة الجامعية، كما أنها اتخذت هذا القرار بسبب المشكلات التي تعرضت لها كإعلامية.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» مشكلات ريهام سعيد منذ بداية العام الحالي:

سيد علي

بداية أزمات هذا العام، كانت مع الإعلامي سيد علي، عندما اتهمها عبر برنامجها «حضرة المواطن»، الذي يقدمه عبر شاشة «الحدث اليوم»، بأنها لا تلتزم أخلاقيات العمل الإعلامي.

بدورها، تقدمت ريهام سعيد بشكوى ضده واتهمته بأنه وجه لها سبا وقذفا وطعنا في الأعراض، كما أنه هددها وتوعدها، إذ تناول حياتها الشخصية وزعم أنها كانت مخطوبة لجواهرجي.

وأصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بمنع سيد علي من الظهور على الشاشات، لحين انتهاء التحقيق معه في الشكوى.

وانتهت الأزمة، بعقد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين جلسة صلح بين الطرفين والذي حضر عنها جلسة الصلح محاميها شعبان سعيد بموجب توكيل رسمي، والإعلامي سيد علي.

اعتزال الإعلام

الإعلامية ريهام سعيد، كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صباح اليوم، الأربعاء، أنها فكرت كثيرًا قبل إعلان قرارها، مشيرًا إلى أنها اعتزلت التمثيل في عام 2015، لأنها شعرت بأن «صاحب بالين كداب»، وأن التمثيل أثر على مسيرتها الفنية.

وأضافت، أنها تعشق التمثيل إذ أنه يمثل ما درسته، وما عملت قبل أن تنخرط في مجال الإعلام، ثم عادت إلى عالم الفن مرة أخرى، ولم تكن في نظر المخرجين والمنتجين أكثر من مذيعة ترغب في التمثيل، لذلك اعتزلت الفن في 2015، وعادت إلى الإعلام، وفي النهاية قررت أن تعود إلى الفن مرة أخرى.

مرض السكر

في يونيو الماضي، أعلنت أنها أصيبت بمرض السكري، مشيرةً إلى أنها لا يمكن أن تلوم إلا نفسها، إذ كانت تحمل نفسها فوق طاقتها، واصفة هذا المرض بأنه «حاجة بشعة»، إذ أنه منعها من الأكل والحزن وأشياء كثيرة كانت قد تعودت عليها.

ووجهت الإعلامية ريهام سعيد نصيحتها، إلى متابعيها، قائلة: «لا تحملوا نفسكم فوق طاقتها، ولا يوجد ما يستحق هذا الأمر، لأن الأمور كلها تسير وفق تدابير الله، ولا تنشغلوا بالرد على كل منتقديكم أبدًا».

خناقة مع حسن شاكوش

في يونيو الماضي، قررت محكمة جنح قسم الجيزة، إحالة القضية المتهم فيها المطرب حسن شاكوش، للمحكمة الاقتصادية، بسبب اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد.

حيث بدأت الأزمة من تصريحات أطلقتها ريهام سعيد ضده، خلال تصريحات تلفزيونية في شهر رمضان الماضي، وقالت إنه عدوها، لأنها دعته إلى حفل بالساحل الشمالي وكان معها ابنها وابنتها، لكنه تعامل معها بتعالٍ، وطلب مبلغا مبالغًا فيه.

هذا الاتهام نفاه حسن شاكوش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنه طلب منها 30 ألف جنيه، لكنها لم تمنحه إلا 10 آلاف جنيه.

حلقة أم نور

أكد مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين، أن النقابة رصدت وقامت بتفريغ حلقة برنامج صبايا الخير التي قدمتها الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار، وطُرحت عبر صفحة القناة بموقع يوتيوب في 7 يونيو.

وتناولت الحلقة الحديث عن اليوتيوبر «أم نور» التي حققت قاطع الفيديو التي نشرتها انتشارا واسعا عبر السوشيال ميديا، وتيك توك، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المصدر، أنه بتطبيق ميثاق الشرف عليها وجد أن الحلقة لم تحتوِ على أي مخالفة أو خروقات للميثاق أو مدونة السلوك المهن.

بسمة وهبة

هاجمت زميلتها بسمة وهبة، بعدما استضافت في برنامجها «العرافة» الفنانة ريم البارودي، عبر شاشة «المحور» في شهر رمضان، والتي تحدثت عن القضية التي حركتها ضد ريهام سعيد بسبب أحد الأشخاص.

ونشرت صورة تجمعها ببسمة وهبة، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت معلقة عليها: ««في ناس ممكن يدوسوا عليك وعلى سمعتك وعيالك، ويشوهوك ويطلعوا على كتافك».