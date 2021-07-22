قصة سقوط طفلة من الطابق الثالث بالإسكندرية: الأم تركتها بمفردها لصلاة العيد

كشفت عائشة محمد جابر، والدة الطفلة فريدة سعد، والتي سقطت من الطابق الثالث أثناء صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية، التفاصيل الحقيقية لسقوط ابنتها وكيفية استقبالها الخبر، وردها على اتهام البعض لها بإهمال ابنتها.

الأم تركت الطفلة نائمة وعادت من الصلاة لتفاجئ بخبر سقوطها

وقالت والدة الطفلة فريدة سعد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن لديها ولد وبنتان، و«فريدة» أصغرهم بـ3 سنوات وشهر، ومع أول أيام عيد الأضحى أخذت أبنائها لصلاة العيد فوجدت صغيرتها نائمة فتركتها على أساس أنها لن تغيب في الصلاة، وأغلقت كل النوافذ وتحركت إلى الصلاة.

كيف استقبلت والدة الطفلة خبر سقوط ابنتها من الطابق الثالث؟

وأوضحت أنها بمجرد عودتها من الصلاة في حدود الساعة السادسة والربع، وجدت قوات الشرطة متواجدة أمام منزلها، والجيران يقولون لها إن ابنتها وقعت من الطابق الثالث، وقاموا بتصوير بطاقتها وتركوها للذهاب للاطمئنان على ابنتها، وتحركوا إلى المستشفى الخاصة التي رفضت استقبالها، ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى الأميري.

كيف صعدت الطفلة إلى الشباك وسقطت منه؟

وأشارت والدة إلى أنها حين تركتها في الشقة كانت قد أغلقت النوافذ، بل إن الشباك لا يوجد أسفله أي كرسي أو شيء تستطيع الصعود عليه، إلا أن صغيرتها صعدت على السرير المجاور للشباك وصعدت على حافة السرير وفتحت الشباك ثم جلست عليه قبل أن يختل توازنها وتسقط من أعلى.

سبب غرق شقتها بالمياه

وعن سبب غرق شقتها بالمياه الذي اكتشفه الجيران بعد كسر باب شقتها ظنًا منهم أن أهل الطفلة أصيبوا داخل الشقة، أكدت أنها أثناء تجهيزها نفسها للنزول إلى الصلاة انقطعت المياه ولم تتذكر إغلاق المحابس، فعادت المياه وهي بالأسفل ما تسبب في غرق الشقة بالمياه.

حالة الطفلة الطبية بعد سقوطها من الطابق الثالث

وأوضحت أن ابنتها تتواجد حاليًا في العناية المركزة بقسم طوارئ الجراحة في مستشفى الأميري الجامعي وسط الإسكندرية، مشيرة إلى أن الطبيب أكد لها أن حالتها مستقرة إلى حد ما وهناك أمل، حيث تجرى إشاعات وفحوصات دورية على مخها، كونها تعاني من نزيف في المخ وبطنها، مؤكدة أن الأطباء أكدوا لها أنه في حال مرور ال 48 ساعة القادمة عليها بهذا الاستقرار، سيؤدي إلى نجاتها وتجاوز الأزمة.