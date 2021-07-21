مفاجأة.. والدة طفلة سقطت من الطابق الثالث تنفي وفاتها: «حالتها مستقرة»

لا صوت يعلو في الإسكندرية فوق صوت حادث سقوط طفلة وقت صلاة العيد، التي استطاعت أن تحول بهجة وفرح العيد بين المواطنين بشارع قصر القويري بمنطقة الهانوفيل بالعجمي غرب الإسكندرية، إلى مشهد من الرعب والحزن، حيث هوت الطفلة الصغيرة من شباك الطابق الثالث في أثناء خروج المصلين من صلاة عيد الأضحى المبارك، أمس الثلاثاء، وفي أثناء خطبة العيد.

وتواصلت «الوطن» مع والدة الطفلة «فريدة سعد» التي سقطت من الطابق الثالث أثناء صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية، لمعرفة حالة طفلتها، وبدورها نفت الأم ما تم تداوله عن وفاة طفلتها الصغيرة، مؤكدة أن حالتها مستقرة وهي حاليا متواجدة في المستشفى الأميري وسط الإسكندرية، وتخضع للإشراف الطبي بقسم طوارئ الجراحة.

والدة الطفلة التي سقطت من الطابق الثالث غاضبة من شائعة موت ابنتها

وأضافت والدة الطفلة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه أغضبها ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة ابنتها، مشيرة إلى أن شاب يعمل بأحد المستشفيات الخاصة التي ذهبوا إليها بالأمس، هو ما زعم ذلك وفقًا لتشخيص أطباء تلك المستشفى، إلا أنه بعد نقلها إلى المستشفى الأميري، أكدوا أنها لا تزال على قيد الحياة.

والدة الطفلة تكشف حالتها الطبية: مستقرة إلى حد ما

وأوضحت أنها حاليًا تقبع في العناية المركزة بقسم طوارئ الجراحة، والطبيب أكد لها أن حالتها مستقرة إلى حد ما وهناك أمل، حيث يتم عمل أشعة دورية على مخها، كونها تعاني من نزيف في المخ وبطنها، وأنه في حال مرور الـ 48 ساعة المقبلة، دون حدوث أي تغييرات في حالتها، ستؤدي إلى خروجها من المستشفى.

والدة الطفلة تطالب بالدعاء لها

وطالبت والدة الطفلة من الجميع الدعاء لها في هذه الأيام، بأن تقوم ابنتها بالسلامة، قائلة بصوت حزين: «أنا بترجى كل حد بيكتب عن القصة دي على الفيس يدعي لها أفضل، وبدل ما ينشروا أخبار مغلوطة أنها ماتت يدعوا لها ربنا يشفيها».

جدير بالذكر أن طفلة سقطت من الطابق الثالث في أثناء صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية، بعدما تركتها والدتها التي ذهبت برفقة أشقاء الطفلة إلى أداء صلاة العيد بعدما تركت الطفلة الصغيرة نائمة.