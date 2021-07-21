25014 طنا رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 سفينة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة نحو 4449 طن زيت طعام.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 359 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 442 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص نحو 25014 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 26 شاحنة.

وشهد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، والتي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للاتحاد الأوروبي.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، بجانب ممثلي كل من معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حورس، والغرفة التجارية لمحافظة دمياط، والمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، وعدد من كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط.

وأوضح اللواء وليد عوض، أن برنامج المنحة يستهدف تدريب 582 شابًا وفتاة على مدار 3 سنوات، بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى، للمساهمة في تنمية المجتمع، من خلال العمل على تأهيل الشباب والمرأة من الطلبة والخريجين بمحافظة دمياط، وتزويدهم بالمهارات والتدريب والخبرات المهنية اللازمة، لتحسين فرص عملهم، خاصة في الموانئ البحرية.