«جزيرة النباتات» قبلة أهالي أسوان في عيد الأضحى: التذكرة بـ10 جنيهات

يتوافد عدد كبير من أهالي محافظة أسوان وزائريها خلال أيام عيد الأضحى على جزيرة النباتات، والتي تقع وسط نهر النيل، حيث يتسابق الجميع على استقلال المراكب النيلية بأنواعها، سواء ذات الموتور أو الشراعية، للوصول إلى الجزيرة التي يوجد بها أفضل وأندر أنواع الزهور والورود والأشجار في العالم.

ويصل المواطنون إلى مكان الجزيرة ليبدؤوا التجول من الناحية الشمالية للجزيرة، حيث المرسى، والدخول مباشرة إلى متحف النباتات في أول الحديقة، والتي يوجد بها تعريف بكل ما يوجد فى الحديقة، ثم التنزه بها ومشاهدة أشجار أفريقية وآسيوية وزهور نادرة.

كما توجد ممرات جيرانيتية تسمح بسهولة التحرك بين الجزيرة النباتية، إضافة إلى مسجد كبير وكافيتريا وعدد من البازارات السياحية والفرش الخاص بالهدايا.

الحديقة النباتية استعدت للعيد بالتعقيم والتطوير

واستعدت إدارة الحديقة النباتية، خلال الفترة الماضية، لاستقبال المواطنين في عيد الاضحى المبارك، حيث أجرت عمليات تعقيم كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وواصلت التطوير المختلفة.

وصُممت الحديقة على شكل جزيرة بيضاوية الشكل بوسط النيل بأسوان، ويوجد بها أشجار ونباتات مختلفة من شتى بقاع الأرض، ولها روادها وزائريها سواء من السياح الأجانب أو المصريين والعرب.

طريقة الوصول وأسعار الدخول

ويستطيع الزائر الوصول إلى الحديقة عبر المراكب النيلية فقط، فهي تقع داخل جزيرة بوسط النهر، ومتوسط سعر الوصول لها 20 جنيهًا في الذهاب والعودة، من خلال استئجار مراكب نيلية بالفرد في مراسي مختلفة بطول كورنيش النيل، وأشهرها وأقربها مرسى نادي التجديف.

أما عن أسعار دخول الحديقة، فهي في متناول الجميع، حيث أن رسوم الدخول للزيارة هو 10 جنيهات للمصريين.