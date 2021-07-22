حزن في البحيرة عقب تشييع جثامين أسرة لقيت مصرعها في حادث سيارة

مشهد جنائزي مهيب شهدته مدينة المحمودية، صباح اليوم، أثناء تشييع جثامين أب وأم وأطفالهما الثلاثة، بعدما لقوا مصرعهم في حادث سيارة على طريق «الإسكندرية - مطروح»، وبالتحديد في دائرة مركز الضبعة.

واتشحت مدينة المحمودية بالسواد، حزنا على فراق أسرة كاملة من سكان المدينة، وشارك في الجنازة العشرات من الأهالي، والذين أشاروا إلى أن الأسرة كانت متوجهة لقضاء الإجازة في مصيف مطروح.

حادث سيارة بالضبعة وخمس جثث

وتلقى مأمور مركز شرطة الضبعة، بلاغا يفيد بوقوع حادث سيارة بالطريق الدولي الساحلي، أمام قرية سواني جابر دائرة المركز، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن 5 أفراد جميعهم من أسرة واحدة (أب وأم وأطفالهما الثلاثة)، لقوا مصرعهم عقب تعرضهم لحادث سيارة، وجرى نقلهم لثلاجة حفظ الموتى مباشرة، تحت تصرف النيابة العامة.

مستشفى الضبعة تستقبل جثامين المتوفيين

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي، جثامين المتوفيين وهم: أنور سلامة أنور 45 سنة، مقيم مدينة المحمودية محافظة البحيرة، وعلي أنور سلامة أنور 6 أشهر، ولارا أنور سلامة أنور 5 سنوات، وشيماء خميس المصري 35 سنة، ومحمد أنور سلامة 12 سنة، كما استقبلت مصاب واحد، محمد عبده عبدالغني 40 سنة مقيم كفر الشيخ، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم والحالة العامة مستقرة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، واستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية.

التصريح بدفن جثث ضحايا الحادث

صرحت النيابة العامة، بدفن جثث الضحايا بعد إجراء المعاينة اللازمة في موقع الحادث، وعقب ذلك استلم أهالي المتوفيين جثامينهم وتوجهوا إلى مسقط رأسهم في مركز المحمودية، وأدوا صلاة الجنازة أمام مقابر المحمودية، وتم تشييعهم إلى مثواهم الأخير صباح اليوم.

دموع وحزن في جنازة الضحايا

في مشهد جنائزي مهيب، شيع أهالي المحمودية جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير، ووسط حالة من الحزن والألم، تقبل ذويهم العزاء عقب الدفن مباشرة، فيما أشار المشيعين إلى أن رب الأسرة من الشخصيات المحبوبة بين جيرانه وأقاربه، ولم يسمع عنه أحد شئ سيئ أبدا، وهو ما بدى واضحا خلال جنازته وأسرته.