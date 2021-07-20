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«عجل» يقفز من سيارة على الطريق الإقليمي ويتسبب في حادث مروع

مصرع شخصين وإصابة آخرين بسبب سقوط العجل

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إبراهيم الديهي
01:13 ص | الثلاثاء 20 يوليو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالقرب من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، نتيجة سقوط «عجل» ضخم من سيارة نصف نقل، على سيارة ملاكي على الطريق، ما أدى إلى حادث مروع.

وأكد شهود عيان، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الواقعة حدثت علي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة مدينة الباجور، موضحا أن العجل قفز من السيارة نصف النقل علي سيارة ملاكي ما أدي إلي انقلابها ووفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين، مؤكدا أن الحادث كان مروعا .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بمصرع شخصين، "ص.ا" طبيب، و "م.ج"، وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة وكسور، وجري نقلهما إلي مستشفي الباجور، وجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .

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