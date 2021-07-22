تعرف على أماكن اختبارات القدرات 2021 بالجامعات

أعنت وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، موعد بدء التسجيل لاختبارات القدرات 2021 بالجامعات الحكومية للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك اتستعداداً لتنسيق الجامعات 2021-2022، حيث تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov على شبكة الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

التعليم العالي: 7 أغسطس بدء التسجيل لاختبارات القدرات 2021

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صادر لها، أنَّ الامتحانات المتعلقة باختبارات القدرات 2021، ستجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، الكليات التي يحق للطالب التسجيل لها لإجراء اختبارات القدرات 2021، و الت تكمثلت في الآتي، وهي كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) والإعلام والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، والتربية الفنية جامعة المنيا، و التربية الرياضية، وشعبتي التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، والتربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، و التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، و كليات السياحة والفنادق.

و تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الأماكن المقرر أن تجرى بها اختبارات القدرات 2021:

** أماكن إجراء اختبارات القدرات 2021