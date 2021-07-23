حظك اليوم برج العقرب الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يحتقر مولود برج العقرب الكذب والنفاق فهو صادق ومخلص وواضح، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر بمنزلك الثالث يمنحك يقظة وحضورًا ويجعلك تشعر بسعادة كبيرة وتقضي أوقاتًا عائلية حلوة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

تتألق اليوم بجاذبية شديدة وتسعد بدعم من يحبونك.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.