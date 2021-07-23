حظك اليوم برج الميزان الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بالعقلانية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في مربع برجك.. كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

تنافر القمر مع عطارد قد يجعلك تبدو سوداويًا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.