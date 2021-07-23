حظك اليوم برج العذراء الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بالحنان والعطاء، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

عطارد في منزل المشروعات يجعلك تتمتع بكل الطاقة والثقة وتزدهر روحك الابتكارية.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.