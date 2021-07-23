طرق الإبلاغ عن سرقة الكهرباء

يتعمد بعض الأشخاص سرقة التيار الكهربائي والتحايل على القانون، وهو ما يكبد الدولة خسائر فادحة والمواطنين لزيادة الأحمال على الشبكة مما يؤدي إلى حدوث عطل فني من آن لآخر، لذا نقدم في السطور التالية طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي.

طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

يمكن الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي من خلال الاتصال على الخط الساخن 121.

كما يمكنك الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

وملء البيانات الآتية:-

اسم المبلغ عنه.

يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، «سكنية أم صناعية أم تجارية».

وفي النهاية إدخال بيانات المُبلغ وهذه الخطوة اختيارية.

إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.

إرسال شكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك complaints@egyptera.org

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

هناك العديد من الضوابط التي عدة فرضتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتحديد قيمة الغرامات الموقعة على الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي، لاسيما بعد إجراء تعديلات جديدة على القانون، حيث نص القانون على أن تصل عقوبة سرقة التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مبلغ 100 ألف جنيه.

ونص القانون على أنه يمكن الجمع بين العقوبتين الحبس والغرامة لمن استولى التيار الكهربائي بغير حق.

تزيد مدة الحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وتصل إلى ما لا يقل عن سنة حبس، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسرقة التيار وثبت عليه ذلك، برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي استولى عليها خلال فترة سرقة الكهرباء، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى للمحاكمة.