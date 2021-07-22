الحلاقة في العيد.. زحام على الصالونات في مطروح

بعد أيام طويلة، ظلت فيها صالونات الحلاقة خاوية على عروشها، قبل عيد الأضحى، في محافظة مطروح، سرعان ما اكتظت تلك الصالونات بروادها بشكل كبير، خلال أيام العيد، وتحولت من الفراغ التام إلى الزحام الشديد، مما اضطر العديد من الحلاقين إلى قضاء العيد داخل محال عملهم، ولم يمكنهم العودة إلى منازلهم، في ظاهرة كانت واضحة بصورة ملحوظة في مدينة مرسى مطروح، مقارنةً بغيرها من مدن ومحافظات مصر.

حلاقة الشعر في عيد الأضحى.. شيخ يجيب

«الحلاقة بعد ذبح الأضحية سُنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام»، بحسب الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الذي تحدث لـ«الوطن» عن سبب ظهور صالونات الحلاقة خالية من زبائنها خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، مشيراً إلى أن كل من كان ينوي الذبح، من السُنة أن يمتنع عن قص شعره وتقليم أظافره، حتى يقوم بنحر الأضحية، طبقا لنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لما روته أم سلمة، رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ»، رواه مسلم وغيره، وأضاف أن المواطنين يريدون أن يؤجروا لذلك، وقد انعكس ذلك على صالونات الحلاقة، التي أقبل عليها المضحون، بعد الانتهاء من ذبح الأضحية.

حلاق بمطروح: زحام من ظهر أول أيام العيد حتى ثالث يوم

«بعد ظهر أول أيام عيد الأضحى، بدأ الصالون يستقبل الكثيرين من الشباب والرجال من كبار السن»، وفقاً لما ذكره «حازم الرامي»، حلاق بمدينة مرسى مطروح، حيث أكد لـ«الوطن» أن الزحام استمر حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم الأول، وتكرر الأمر في اليومين الثاني والثالث لعيد الأضحى، معتبراً أن هذا الأمر معروف في مرسى مطروح.