خطوات التسجيل لـ اختبارات القدرات 2021 في 6 نقاط.. تعرف عليها

حددت وزارة التعليم العالي، اليوم، مواعيد اختبارات القدرات 2021، و التي من المقرر أن تبدأ في الفترة ما بين السبت الموافق 7 أغسطس المقبل و حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل، وفقاً لما أقرته اللجان المختصة بشأن اختبارات القدرات، و أكدت أنه سيتجرى فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات في المواعيد المحددة، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

خطوات التسجيل على موقع التنسيق لاختبارات القدرات 2021

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الموض من هنا ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

2- يقوم الطالب بعملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات من خلال استخدام الرقم القومي، وكذلك رقم الجلوس الخاص به.

3- تظهر للطالب جميع بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيجرى تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات، التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

وشددت وزارة التعليم العالي على الكليات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال الفترة المقبلة.