«مصر الخير» توزع لحوم 203 عجول على الأكثر احتياجاً بأسيوط

أكد محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة «مصر الخير» بمحافظة أسيوط، أنه تم عقد الاجتماع السنوي لصكوك الأضحى مع الجمعيات الشريكة، حيث تم ذبح وتوزيع لحوم 203 عجول خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حتى اليوم الخميس، ثالث أيام العيد.

ويجري استكمال الفعاليات وفقاً للاحتياجات، حيث يتم ذبح العجول بمجازر المحافظة، وتحت إشراف مديرية الطب البيطري، كما يتم توزيع اللحوم على الاسر المستحقة من خلال الجمعيات الأهلية بالقرى المستهدفة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وإداراتها الفرعية بالمراكز والأحياء، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتوجه مدير مكتب «مصر الخير» بالشكر إلى محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء، لدعمهم المستمر لجهود المؤسسة وأنشطتها التنموية، وبرامج دعم الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بقرى ونجوع المحافظة، والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسيوط بجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة، خاصةً خلال عيد الأضحى، مشيراً إلى جهود مؤسسة مصر الخير بالمحافظة في ذبح وتوزيع لحوم 203 عجول، خلال أيام عيد الأضحى، على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بتلك القرى، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الطب البيطري، ورؤساء المراكز والأحياء.