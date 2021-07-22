غرق طفل في ثالث أيام عيد الأضحى بأسوان

لقي طفل مصرعه غرقاً في مياه نهر النيل بقرية «سلوا»، التابعة لمركز كوم امبو بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، وتبين أن الطفل يُدعى «مصطفى حمدي محمد»، 12 سنة، مقيم بذات القرية، وتم نقل جثته إلى مشرحة كوم امبو، تحت تصرف النيابة.

تم إخطار الأجهزة الأمنية بحادث غرق طفل في نهر النيل في قرية «سلوا»، ثالث أيام عيد الأضحى، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع طفلين غرقاً في نيل أسوان ثاني أيام العيد

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية ف محافظة أسوان عدة بلاغات، في وقت سابق أمس الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى، بحدوث حالتي غرق طفلين، تم انتشال جثتيهما بواسطة شرطة المسطحات المائية، أحدهما بمنطقة كورنيش النيل بأسوان، يُدعى «خالد حمادة إسماعيل»، 13 سنة، والآخر بمنطقة السد العالي شرق، يُدعى «علي وليد علي»، 12 سنة.

وفى تعليق له على حوادث الغرق المتكررة، ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأسر بتوعية أبنائهم من خطورة السباحة والعوم في مجرى نهر النيل، أو بحيرة ناصر، أو المصارف والمجاري المائية، لأنها تهدد حياة وسلامة أبنائهم.

إصابة 8 في 3 حوادث متفرقة بكوم امبو

كما شهد مركز كوم امبو، شمال محافظة أسوان، في وقت سابق أمس، وقوع 3 حوادث متفرقة، أسفرت عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب مقطورة غاز، على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية «فارس» التابعة لمركز كوم امبو.

وشهد طريق «عزبة رؤوف»، بدائرة مركز كوم امبو، حادث انقلاب موتوسيكل، مما أدى إلى إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى المركزي مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، كما شهدت قرية «سلوا بحري»، التابعة لذات المركز، حادث انقلاب موتوسيكل، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي ونقل بدراو

كما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، بناحية «نجع العليقات»، قرب «بنبان»، بدائرة مركز دراو، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية.