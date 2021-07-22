وكيل زراعة الفيوم: محصول القطن يبشر بإنتاجية عالية هذا العام

تفقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم الخميس، حقول المحاصيل الصيفية في أنحاء مختلفة من قطاع الزراعة بالفيوم للاطمئنان على حالتها، بالتزامن مع الاستجابة لمطالب المزارعين، والاطمئنان على هذة الزراعات، وإعطاء المزارعين الإرشادات اللازمة، ومن أهمها محصول القطن ودوار الشمس الزيتي «صنف سرينا» المنزرع حديثا بالفيوم، والملوخية العملاقة «الملوخية الصعيدي»، وزراعات الخضر، وإنتاج شتلات الخضر، وذلك بحضور أسامة حسان، مدير عام الشؤون المالية، والمهندس ماهر أبو رحيل، مدير الإدارة الزراعية بمركز أطسا.

ويأتِ هذا تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل مع المزارعين في الحقول.

وأوصى وكيل الوزارة، بضرورة اتباع التوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلا عن شن حملات مكبرة للعمل على تطهير المصارف الزراعية.

وأشار إلى أن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية عالية، حيث إن النبات الواحد من القطن، عدد اللوز به مناسب جدا، وذلك يشير لإنتاجية عالية جدا بمحصول القطن هذا العام.

وأشار إلى ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، طبقا لتنفيذ خطة وزارة الزراعة للمحاصيل الصيفية.

وأكد عن أهمية فحص الحقول واكتشاف الإصابات المرضية مبكرا، خاصة أمراض اللفحة والتبقع البني، حيث إن هذه الأمراض تسبب فقدا كبيرا في المحصول النهائي تحت الظروف العادية، ويزيد هذا التأثير في الأراضي الضعيفة، وذلك للأصناف القابلة للإصابة.

كما تابع وكيل الزراعة، رصد ظهور أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، لإعطاء دفعة للمهندسين، وحماية الأراضي، برصد أي تعديات علي الأرض الزراعية.