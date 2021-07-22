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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:12 ص | الخميس 22 يوليو 2021
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب دائمًا ما يتوخى الحذر، ومن الصعب أن يثق فيمن حوله، كما أنه مولود يتسم بالقوة والعاطفية وأبرز عيوبه حب التملك والغيرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبسرعة البديهة.. تحسن التصرفوتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم برج العقرب 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

تتناغم وتتعامل بود مع من حولك، وتشعر بالارتياح والهدوء.

 

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان شاروخان ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

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