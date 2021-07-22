مرسى مطروح: مستعدون لاستقبال أكبر عدد من المصطافين في العيد

قال المهندس محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، إن المدينة قادرة على استعياب الزيادة التي حدثت في أعداد المصطافين على الشواطئ، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى في المدينة بأكملها قبل عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن مديرية الصحة والإسعاف والمطافئ ومجلس المدينة، يتعاونون من أجل استقبال المواطنين الذين يتوافدون على المدينة خلال عيد الأضحى.

وأضاف «مصطفى»، خلال حواره مع مراسلة قناة «extra news»، أن هناك تعليمات من المحافظ للصحة والإسعاف بأن يكونوا متواجدين على الشواطئ، ويكونوا متمركزين على أغلب الشواطئ، بحيث إذا حدثت حالات غرق أو إغماء أو شيء يقومون بإسعاف الحالة، مؤكدًا أنه تم إنقاذ أكثر من حالة بسبب تواجد سيارات الإسعاف والفرق الطبية على الشواطئ.

وأردف نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، أن مرسى مطروح تتميز بأنها تتمتع بالمناطق الخلابة والجو الجميل خلال موسم الصيف، والشواطئ بها غير موجودة في محافظات أخرى، وهناك غرفة عمليات تعمل 24 ساعة لمتابعة أي طارئ، موضحًا أنه يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الشمسيات على الشواطئ، والمصطافين يرتدون الكمامة داخل الشاطئ، لافتا إلى أن الجميع متعاونون مع الجهاز في تطبيق الإجراءات الاحترازية.