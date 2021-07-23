رامي رضوان: «الأزمات هِبات من ربنا بتخلينا نقدر النعم اللي أحنا فيها»

أكد الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إيمانه بأن الأزمات دروس وعبرة للإنسان.

وكتب الإعلامي قائلا «الأزمات هِبات، كل أزمة أو تحدي الواحد بيعدي به بيكون فيهم عبَر ودروس، ساعات الأزمة بتكون قاسية.. وكل ما مدتها تطول بتزيد قسوتها.. فإما تسقط وتتهاوى.. أو تجتهد لتبحث عن الدروس والعبر عشان (تلصّم) نفسك نفسيا. فأزمة تخليك تقدر نعمة الرضا.. لأنها بتخليك تشوف نعم كتير اتعودت أنها موجودة فبقت عادية».

وأضاف «وأزمة تخليك تقدر نعمة الفلوس.. فتقرر أنك تساعد غيرك قدر المستطاع عشان مايحسش بالعوز.. وأنك لا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط».

وتابع «وأزمة تخليك تقدر نعمة الصحة والحركة والنفس.. فتقرر أنك لازم تحافظ عليها لأنك ضعيف وهزة واحدة في حاجة واحدة ممكن تهدك وتوقف حياتك. وكل الأزمات تعلمنا أن نحمد الله. نحمده على ما كان وما سيكون. نحمده على كل نعمة ونشكره حتى وقت الأزمة لأنها بتكون زي جرس انذار وتفويقه».

واختتم «فالحمد لله على كل شئ وندعوك يا الله أن تلطف بنا وتفك كربنا وترينا اليسر مع العسر، لنا ولكل مريض أو مكروب أو مهموم».

ويحرص الإعلامي رامي رضوان، بشكل دائم، الدعاء لحماته الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حساباته على السوشيال ميديا، حيث مازالت تعاني إلى الآن من مضاعفات فيروس كورونا والتي استمرت أكثر من 90يوما.

ويتواجد رامي وزوجته دنيا، وايمي وزوجها حسن الرداد بشكل دائم مع الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى، والتي مازالت حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم والذي رحل عن عالمنا متأثرا بفيروس كورونا.