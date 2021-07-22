الرئيس أوفى بوعده.. مجند العلمين لـ «الوطن»: مضيت عقد مكتبة كبيرة والإيجار مجاني 3 سنوات

قال المجند أيمن قنديل، الذي التقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قيامه برياضة ركوب الدراجة الهوائية، إنه سعيد للغاية بلقاء رئيس الجمهورية في مدينة العلمين، حيث إن اللقاء كان صدفة، وكان الحديث دون تكلف أو تصنع من الرئيس.

تفاصيل لقاء المجند مع الرئيس في العلمين

وأضاف أيمن، في تصريحات لـ«الوطن» أن السبب الرئيسي الذي ساعده على التحدث مع الرئيس السيسي بانطلاق، هو معاملته له بشكل جيد للغاية: «كنت بتكلم مع سيادة الرئيس وكإني أعرفه من عشرين سنة، كما أن الرئيس كان يتحدث معي كأب وليس كرئيس جمهورية وكان بيعاملني زي ابنه، ما يدل على بساطته وأسلوبه الرشيق في التعامل».

الرئيس يفي بوعده لمجند أشمون

وأوضح أن الرئيس السيسي بالفعل، أوفى بوعده الخاص له، حيث أرسل له مندوبين من رئاسة الجمهورية وأعطوا له عقد أيجار مجاني لمكتبة في مكان أفضل من الذي كان يتواجد فيه، وستكون على مكان واسع وبحجم ضخم: «الناس لسه ماشين من عندي ومضيت على عقد المكتبة بإيجار مجاني لمدة 3 سنوات».

وأشار إلى أنه لقى رود فعل إيجابية من أسرته وأصدقائه عقب ظهوره مع رئيس الجمهورية: «الشباب لما شافتي مكنتش متخيلة الثبات الانفعالي اللي عندي، كانوا فرحانين بيا جدا».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يجري حوارا وديا مع مجند، خلال قيادتهما الدراجة الهوائية، واستمع الرئيس السيسي لأحوال المجند ومطالبه، حيث قال المجند للرئيس إنه سينتهي من خدمته العسكرية العام المقبل، وأن أسرته من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلا أنهم يقطنون في محافظة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 29 عاما، ويمتلك مكتبة صغيرة.

ووجه الرئيس السيسي للمجند نصائح أبوية من أجل التغلب على ما وصفها المجند بالظروف الصعبة، ولتحقيق النجاح في حياته، واعدا إياه بأن يحقق له مطالبه.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولاته الميدانية على الالتقاء بالمواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف عن قرب على أحوالهم المعيشية في ضوء حرصه على توفير حياة كريمة لكل المصريين.