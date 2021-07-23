إقبال شديد على مرسى مطروح والساحل الشمالي بالعيد.. وسماسرة: كامل العدد

تشهد محافظة مطروح في جميع المناطق بالمدن الساحلية بالحمام والعلمين والساحل الشمالي ومرسى مطروح إقبالًا شديدًا من المصطافين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ازدحمت العمارات السكنية والشقق المصيفية والفندقية في مختلف المناطق.

وتسبب هذا الإقبال الكبير في عدم وجود شقق فارغة، وكذلك رفع القيمة الإيجارية، وفتح مساكن للمصيف في الأحياء الشعبية بمرسى مطروح، لاستيعاب الأسر القادمة من جميع مدن ومحافظات مصر.

كما تسبب الإقبال أيضًا في التكدس بالشوارع الرئيسية والتجارية وسط مطروح، وبالمولات التجارية والمناطق السياحية المتميزة والمتنزهات بالساحل الشمالي.

مصيف مرسى مطروح في العيد.. ارتفاع أسعار الشقق

وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 50% في عيد الأضحى مقارنة ببداية المصيف، حسب إسلام العسال مدير مكتب إيجار شقق وشاليهات بمدينة مرسي مطروح، والذي أوضح أن الشقة التى كان قيمة إيجارها 800 جنيه ارتفع إلى 1200 جنية في الليلة الواحدة، في ظل عدم وجود شقق فارغة خلال أسبوع العيد، والإقبال غير العادي على المصيف.

كما ارتفعت إيجارات شاليهات الساحل الشمالي خلال تلك الفترة، وهذا أمر طبيعي كل عام مطروح في عيد الاضحى، حيث تكون المدينة تكون كاملة العدد.

مصيف مرسى مطروح في العيد.. زحام في الشوارع والشواطىء

وانعكس زحام المصيف على الشواطىء في مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، وشهد سوق ليبيا أكبر سوق تجاري بمحافظة مطروح إقبالًا كبيرًا من المصطافين وكذلك الأمر في شوارع الإسكندرية وشكري القوتلي وعلم الروم التجاريةز

وتستقبل غرفة عمليات محافظة مطروح الاستفسارات والشكاوى من المواطنين، على مدارالساعة، وتجرى شركة مياه مطروح أعمال في زيادة ضخ كميات من المياه لاستيعاب الزيادة في المصيف وذلك طبقا للواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتوفير خدمات في مختلف القطاعات.