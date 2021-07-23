العثور على جثة تاجر خردة خلف مركز شباب بطنطا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، على جثة تاجر خردة في العقد الثالث من عمره، خلف مركز شباب قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على جثة شاب ملقاة خلف مركز شباب قرية محلة مرحوم، بدائرة المركز، وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يُدعى «مصطفى. ح. ا»، 25 عامًا، ومقيم بقرية محلة مرحوم التابعة لدائرة المركز، ويعمل في تجارة الخردة، وليس بها آثار جانبية، تم التحفظ على الجثة، ونُقلت إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز زفتى بمحافظة الغربية، في وقت سابق، من انتشال جثة موظف بإدارة الري بمركز زفتى، عقب سقوطه أثناء عمله حال متابعته كاميرات المراقبة أمام بوابة قناطر دهتوره.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة بمصرع موظف يدعى «علي ال م»، 54 سنة، غرق بمنطقة قناطر دهتورة حال عمله.

وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحادث الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الموظف، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.