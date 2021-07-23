«الهيئة الهندسية»: محور التعمير بالإسكندرية طوله 35 كيلو متر

قال اللواء أحمد علي العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إن محور التعمير في الإسكندرية، يعد شرارة البدء ومحور الأساس لأعمال التطوير في الإسكندرية، ويصل طوله إلى 35 كيلو متر، مشيرًا إلى أنهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحققون أعلى معدلات التنفيذ لأهالي الإسكندرية، الذين يحدوهم الأمل في تنمية المحافظة، وأن تعود عروس البحر المتوسط لمكانتها، وهو مجهود محل تقدير من الشعب المصري.

وأضاف «العزازي»، في كلمة له أثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بمناطق شرق وغرب الإسكندرية‎، اليوم السبت، أنه في وقت سابق تم افتتاح عدد من المشروعات القومية، ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة وهي حلم لكل مواطن مصري، موضحًا أنهم ينفذون شبكة طرق كبيرة جدًا وحديثة في شرق الإسكندرية وتوزيع الحركة المرورية فيها، منها محاور الربط الداخلي لشبه جزيرة أبوقير بإجمال طول 16 كيلو متر، بينها 9.5 كيلو متر ضمن إنشاء محاور جديدة، و6.5 كيلو متر لتطوير محاور حالية، ومتوسط عدد الحارات في كل اتجاه سيكون من 5 إلى 8 حارات.

وتابع أنه سيتم تنفيذ طريق «دائري أبوقير» لرفع مستوى التنمية في منطقة شرق الإسكندرية، وأيضا محافظة البحيرة لقربه منها، أما في منطقة غرب الإسكندرية هناك عدد من المحاور ولكنها لا تستوعب الكثافة السكانية المتوقعة، ولذلك هناك عدد من المشاريع ومنها محور التعمير بطول 35 كيلو متر، بعرض 9 حارات في كل اتجاه، وجزيرة بعرض لا يقل عن 5 مترات، موضحًا أنهم نفذوا 18 عملًا هندسيًا عبارة عن كباري خرسانية بأطوال تتراوح من 400 متر طولي إلى 1500 متر طولي، بإجمالي أطوال 18 كيلو متر في الاتجاهين، وإجمالي مساحة 320 ألف كيلو متر مسطحًا، وتنفيذ أعمال تطهير للبحيرات والملاحات والترع والمصارف بإجمالي 3.5 مليون متر مكعب، وتنفيذ 1.1 مليون متر طولي من الأعمال الرملية، وهو أسلوب متبع لكي يحدث للأرض أقصى نسبة هبوط منتظر في المناطق التي يوجد بها مجاري مائية ومصارف وبحيرات، وهي أصعب أنواع التربة.

وأوضح أنه تم تنفيذ أعمال تأسيس المحاور بمواد محجرية بما يزيد عن 20 مليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن الأعمال تتم مع 8 شركات منفذة للمشروع، وهناك 250 مهندسًا يعملون في المشروع، وحوالي 5 آلاف عامل يعملون عمالة غير مباشرة في المشروع.