السيسي: لا بد أن ننتقل من مرحلة عدم التخطيط إلى تقوية دور الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أثناء مروره بالطائرة فوق محور التعمير بالإسكندرية، شعر كأن يد الدولة ليست موجودة في التخطيط وتنظيم البناء، قائلًا: «أنا مقصدش أقول إن حد مقصر، بس إحنا لازم ننتقل من الحالة اللي كانت فيها الدولة يقوم المواطن بالتصرف بدون تخطيط وبدون تنظيم، لحالة أخرى وهو أن يكون الدولة لها بصمة واضحة وموجودة».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية: «المسيرة اللي الواحد شافها وشاف قد أيه بلده تعبت نتيجة المسؤولين إللي كانوا شايفين فيه مشاكل ليس لها حلول، أنا مش بتكلم عن الحكومة الحالية أو الحكومة اللي فاتت، أنا بتكلم على مدى السنين اللي فاتت كلها».

وتابع السيسي: «أقولكم على حاجة صعبة، فيه مشاكل المسؤولين كانوا شايفين إنها ملهاش حل، فميطرحوش المشاكل دي عشان مش مصدقين إنها ممكن تتحل، يعني إحنا مثلا عشان نطور مشروع 50 كيلو في 50 كيلو، بنلاقينا محتاجين 150 مليار جنيه، كل قطاعات الدولة كده، كل حتة في الدولة محتاجة كده، حياة كريمة مش بعيدة عن ده».