«الفار»: منع أي هبوط مستقبلي لمحور التعمير كان سيضاعف من تكلفته 4 مرات

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن منع أي هبوط مستقبلي لمحور التعمير بمدينة الساحل الشمالي كان سيضاعف من تكلفة إنشائه 4 مرات، موضحا أنه كان هناك أكثر من مناقشة ورؤية هندسية، قبل البدء في تنفيذ مشروع هذا المحور، بالأخص حول جزئية تربة المنطقة التي يتم على أرضها المشروع وتوقعات حالة الهبوط التي ستحدث للطريق مع الزمن، وأن كل هذه الرؤى المختلفة كانت ستصل بنا في النهاية إلى ما نستهدفه من تنفيذ هذا المشروع، رغم الاختلاف بينهم في أسلوب تنفيذ المشروع.

وأضاف «الفار»، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، أن المعيار الأساسي بالنسبة للهيئة الهندسية حينها، يتمثل في التكلفة المالية لكل أسلوب تنفيذ، موضحا أن كل أسلوب سيحقق النتيجة في النهاية وإن كان أحده يحتاج إلى مدة طويلة بعض الشيء في التنفيذ مقارنة بالأسلوب الآخر.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنه كان من الممكن أن نمنع توقعات أي هبوط بطريق محور التعمير مستقبلا، لكن في تلك الحالة كانت تكلفة إنشائه ستتضاعف وكان من الممكن أن تصل إلى 3 أو 4 أضعاف أو أكبر من ذلك أيضا.

وأردف أن الهيئة الهندسية تنفذ المهمة الموكلة بها بأقل تكلفة مالية ممكنة.

وتابع: «إحنا قابلين مثلما تحدث الفنيون والمهندسون، بأن الطريق سيتعرض لهبوط، الهبوط ده مقداره أد ايه مش فارق معانا كتير، ولكن التوقيت اللي هيفرق معانا شوية».

وأوضح أنه حتى نقلل من التكلفة المالية، من الممكن القبول بأن توقيت الهبوط تطول مدته بعض الشيء، حتى نبدأ بعد ذلك في عمليات تعديله من جديد ورفع كفاءته، مشيرا إلى أنه في تلك الحالة تكون نجحت الهيئة في توفير أكثر من ضعف ثمن هذا المشروع لصالح الدولة.

ونبه «الفار»، إلى أن عمليات قياسات الطريق ومتابعته بشكل دوري ستستمر بعد تنفيذه والانتهاء منه لعامين أو ثلاثة حتى نكون مطمئنين للهبوط الذي من الممكن أن يتعرض له.