السيسي: نفسي نطور القرى بشكل يرضي ربنا ويرضينا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن مبادرة «حياة كريمة»، قائلًا: «مجموعات العمل وهي داخلة تكون في توقيت مع بعض بوضوح عشان الناس تعرف قد أيه حجم العمل اللي احنا هنعمله، وكل ضابط معني بالموضوع في الـ27 مركز الخاصة بهم».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية: «إن شاء الله أنا هخش وأشوف الطرق دي والأماكن دي، أنا بحلم أن الحاجة دي تبقى حاجة معمولة ترضي ربنا أول حاجة وترضينا، إحنا كمعنيين لازم نتابع الشغل في القرى، لازم السياق بتاعنا يبقى معروف».

وتابع: «لازم نبقى عارفين بنعمل أيه، نبطن ترع ونحسن مياه شرب ومباني نرفع كفاءتها، ومباني الدولة اللي بتتعمل، كل شيء لازم يكون مظبوط».