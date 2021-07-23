السيسي: «النقل» أكثر من حصلت على مخصصات آخر 3 سنوات.. القطاع عاوز كده

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن وزارة النقل تُعد أكثر وزارة حصلت على مخصصات مالية في السنوات الثلاث الأخيرة، «هو القطاع عاوز كده، وكل قطاع هنخش فيه هنعوز نعمل فيه كده، زي الري والزراعة والصحة وغيرها من القطاعات، إحنا عشان نعمل مجموعة الطرق دي، بنتكلم في فلوس كتير أوي».

وأضاف «السيسي» خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية: «طب إحنا هنأجلها لـ 4 أو 5 سنوات، لأ، على طول دلوقتي تتعمل بشكل متكامل بحيث أننا نطلع من المنطقة دي نكون حلينا كل المسائل».

وأوضح رئيس الجمهورية أن وزير النقل كامل الوزير، قال له «عشان نحقق ميزانية محور التعمير لازم نستنى 3 سنوات»، ورد: «يعني هعذب الناس والناس اللي تخش الموانئ من الإسكندرية والحركة اللي عليها طول الوقت على طريق 3 حارات فقط، لأ، يبقى لازم نعمله، قولت (يلا) بكل ما تعنيه هذه الكلمة، يبقى فيه 9 حارات منهم 3 حارات قدام و6 جداد، بكل ما يحقق مش بس للميناء بل وأهل إسكندرية كلهم حاجة كويسة أوي لحد ما نوصل لبرج العرب، واحنا بنقول كده بقول كل الطرق اللي موجودة في المنطقة دي بالكامل تتعمل، تتكلف قد إيه، كتير جدًا؟»