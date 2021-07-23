الجدول المتبقي لامتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

يستعد طلاب الثانوية العامة 2021 لاستكمال الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي من المقرر انتهاءها غدًا السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقي بشعبتيها الأدبية والعلمية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

جدول الشعبة الأدبية

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن الجدول المتبقي للشعبة الأدبية يبدأ من الأحد المقبل الموافق 25 يوليو بمادة التاريخ، والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع، والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

جدول الشعبة العلمية

أما عن المتبقي للشعبة العلمية، فتبدأ من غدٍ السبت الموافق 24 يوليو بمادة الفيزياء، ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

كيفية إعلان نتيجة الشهادة الثانوية

وفي سياق متصل، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، حقيقة ما يتردد حول إعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة من مواد شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها، واصفا ذلك بـ «شائعات».

وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت عدم صحة ما يتردد في هذا الصدد، موضحة أن إعلان النتيجة سيكون خلال 10 أيام بحد أقصى من تاريخ انتهاء الامتحانات المقررة في 2 أغسطس المقبل، موضحا أنه يتم تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي الذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، وذلك لضمان حق الطالب بشكل عادل.

كيفية تصحيح امتحانات الثانوية العامة

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإنه يتم تطبيق طرق جديدة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020/ 2021، لضمان تحقيق الشفافية والمساواة بين الطلاب، حيث سيتم تصحيح أوراق «البابل شيت» بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي في المركز القومي للامتحانات والكنترولات.

كما سيتم مراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة قبل تصحيحها إلكترونياً، من خلال فرزها بعد تجميعها من الطلاب عن طريق المراقبين، ومن ثم نقلها إلى مكان مؤمن داخل الكنترولات، على أن يتم فرزها يدوياً لاكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة على سؤال واحد، أو الورقة التي بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها، أو الورقة التي ينقصها بعض البيانات ولم يدونها الطالب، وذلك لضمان تصحيح ورقة الإجابة دون أي مشكلات.

ويتم تصحيح كراسة الإجابة بها اسم الطالب دون نزع الاسم ورقم الجلوس من كراسة «البابل شيت»، ووضع ورقة «البابل شيت» بأكملها على جهاز الماسح الضوئي، والذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، بما يضمن حق الطلاب بشكل عادل.