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السيسي يوجه أجهزة الدولة: «أي تعدي على ترعة النوبارية يتشال»

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محمود البدوي
06:36 م | الجمعة 23 يوليو 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطوير محور ترعة النوبارية (القوس الشرقي)، قائلا: «إحنا قولنا أي مصرف يتم رفع كفاءته، وأي ترعة يعدي عليها المحور يتعمل على الجانبين تبطين»، وذلك خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف «السيسي»: «يعني لما أدخل على ترعة النوبارية دي، وأطهرها وأعملها طريق يمين وشمال عشان أوفر سهولة للحركة، عشان بعد الجهد ده ترعة زي كده تخدم قطاع كبير من الأراضي الزراعية، يبقى لازم الأجهزة تتعاون معانا، أي تعدي ببناء أو ردم على حرم الترعة أو جسم الترعة دي تتشال».

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