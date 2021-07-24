بعد إجازة أسبوع.. غدا استئناف العمل في البورصة والبريد والبنوك

تستأنف البورصة المصرية والبنوك العاملة في السوق المصري أعمالهم، غدا الأحد الموافق 25 يوليو 2021، بعد إجازة طويلة امتدت طوال الأسبوع الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو.

وأعلنت البورصة، أن الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو إلى يوم السبت 24 يوليو 2021، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى 23 يوليو.

كما تعاود البنوك المصرية في عملها بانتظام وتفتح أبوابها أمام الجمهور، مرة أخرى بداية من غد الأحد، بعد إجازة دامت حوالي أسبوع بمناسبة عيد الأضحى واحتفالات ثورة 23 يوليو.

ويأتي هذا بعد قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل منذ يوم الاثنين الماضي وحتى غدا الأحد.

وقالت مصادر مصرفية، إن عطلة عيد الأضحى المبارك، بعد تمديدها لتصبح في الجهاز الإداري للدولة اعتباراً من السبت 17 يوليو حتى السبت 24 يوليو 2021، وأيضاً بعد تمديدها في القطاع الخاص لتصبح من الأحد 18 يوليو حتى الجمعة 23 يوليو 2021، حالت دون الإقبال الذي كان متوقعاً على البنوك للحصول على قروض مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وتوقعت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن يشهد يوم الأحد، إقبالا على المبادرة، مع استئناف العمل في البنوك اعتباراً، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أن بنكي «الأهلي ومصر» شهدا استفسارات هاتفية كثيرة اليوم الأحد والخميس الماضي، عن شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وكذلك تستأنف مكاتب البريد غدا عملها وفتح بابها وخدماتها أمام الجمهور مرة أخرى حسب المواعيد الرسمية الخاصة بهم، حيث تكون المواعيد طبيعية، من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا بالنسبة للعملاء.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنَّ الأحد 18 يوليو يوم عمل بالبنوك، وإجازة عيد الأضحى تبدأ من الاثنين 19 يوليو كما كان مقررًا، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الاثنين ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.