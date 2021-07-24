غدا.. لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تصدر تقرير عقار بين السريات المحترق

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإعداد تقريرها بشان العقار رقم 11 بشارع لبنة، بمنطقة بين السرايات التابعة لحي الدقي، والذي نشب به حريق داخل إحدى الشقق السكنية به، حفاظا على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.

لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات

وكشف المصدر أن غرفة عمليات محافظة الجيزة، تلقت أمس بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 11 بشارع لبنة بمنطقة بين السرايات بحي الدقي، والتي بدورها أبلغت أجهزة حي الدقي، والتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وصلت إلى موقع الحريق بعد استدعائها من قبل المحافظة، إلا أنها لم تتمكن من الدخول للمنزل بسبب وصول الحريق إلى الخشب المتواجد بالمنزل.

التعامل الفوري مع البلاغات الواردة حفاظا على سلامة المواطنين

وأشار المصدر إلى قيام أجهزة حي الدقي بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع البلاغات الواردة حفاظا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع مرفق الحماية المدنية، بتواجد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، والتوجه إلى العقار محل البلاغ والمكون من أرضي ودورين.

إخطار مرفقي الغاز والكهرباء لقطع المرافق

وأكد المصدر، أنه تمت السيطرة من رجال الحماية المدنية على الحريق، كما تم إخطار مرفقي الغاز والكهرباء لقطع المرافق عن المبنى، حفاظا على سلامة المواطنين، وكذا التواجد الفوري لقسم شرطة الدقي وضباط البحث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

وأوضح المصدر، أن أحد الشباب البالغ من العمر 23 عاما، يقطن بالعقار مع أسرته أشعل النار في المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة.