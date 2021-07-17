26 يوليو.. «الأعلى للجامعات» يناقش قواعد التنسيق الإلكتروني

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ورؤساء الجامعات الحكومية، الاثنين 26 يوليو الجاري، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعلمية التعليمية داخل الجامعات، من بينها تنسيق 2021 المقرر أن ينطلق بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

الأعلى للجامعات: انطلاق اختبارات القدرات بعد امتحانات الثانوية العامة مباشرة

ووفق بيان صادر عن الأعلى للجامعات، فإنه من المقرر مناقشة تنسيق الجامعات 2021 من حيث استعدادات الجامعات وجاهزيتها، وكذلك مناقشة مواعيد بدء المراحل المختلفة للتنسيق وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، مضيفًا أنه سيتم مناقشة ما توصلت إليه الكليات في الجامعات بشأن تعديل لوائح الكليات بشأن نظام الساعات المعتمدة الذي شرعت الجامعات في تعميمه بالكليات بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وتجري الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لاختبارات القدرات 2021، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2021 مباشرة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شدد المجلس على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ضرورة الالتزام بالكمامة فضلاً عن الاهتمام بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء فترة اختبارات القدرات.

من جانبه، قال الدكتور سيد قنديل، رئيس لجنة قطاع كليات الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس أقر 450 جنيهًا رسوم اختبارات القدرات 2021 لكل كلية.