أسعار الفنادق في دهب 2021.. تبدأ من 100 جنيه في اليوم الواحد

«طبيعة خلابة.. طقس ممتع.. مياه نقية.. سماء صافية.. شواطئ ممتعة.. شعاب مرجانية رائعة.. ركوب الخيل.. ركوب الجمال.. تزحلق على المياه»، تلك أبرز مواصفات مدينة دهب سيناء، التي جعلتها قبلة للسياح والمصطافين، خصوصًا أنّها أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغطس، وتشهد مسابقات دولية في الغطس، ويزداد إقبال المصطافين على دهب، خلال الفترة الحالية وحتى نهاية شهر يوليو، ومع انتشار الكثير من الصور الرائعة لدهب، يتساءل الكثيرون عن أسعار الفنادق في دهب 2021، ليتمكنوا من ضبط وتوفير التكلفة اللازمة لقضاء المصيف في دهب.

أسعار الفنادق في دهب 2021.. تبدأ من 400 جنيه

وتتراوح أسعار الفنادق في دهب 2021، بين 400 جنيه وحتى 1000 في الليلة الواحدة حسب الفندق، والشاطئ الذي يقع فيه والخدمات التي يقدمها، وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» أسعار الفنادق في دهب 2021 في ضوء ما تقدمه لقرائها من خدمات.

أسعار الفنادق في دهب 2021.. الكامب أرخص وأوفر

وتنتشر في دهب خيم شبابية تسمى «الكامب» وتتوافر بأسعار بسيطة، خصوصًا للشباب، وتناسب رحلات الأصدقاء أو العائلات، ويبلغ سعر الليلة في الغرف المزدوجة والثلاثية 100 جنيه للفرد في اليوم الواحد، أبرزها كامب «تشارلي هاوس دهب».

وأنّ فندق واحة قتال الكانغرو توفر الغرفة، بسعر يبدأ من 150 جنيهًا لليوم الواحد.

أسعار الفنادق في دهب 2021.. الفنادق رخيصة الثمن

وتضم دهب عدة فنادق تتميز برخص أسعار الليلة فيها، وجاءت أسعار الفنادق في دهب 2021 في الفنادق الرخيصة كالتالي:

- دهب بلازا.. 470 جنيهًا للغرفة في اليوم الواحد.

- فندق ذا كاستل.. 450 جنيهًا للغرفة في اليوم الواحد.

- فندق جولدن الأوربي.. 500 جنيه للغرفة في اليوم الواحد.

- فندق داون تاون.. 517 جنيهًا للغرفة في اليوم الواحد.

- فندق البريمو دهب.. 550 جنيهاً للغرفة في اليوم الواحد

- فندق سبابا دهب.. 630 جنيهاً للغرفة في اليوم الواحد

- فندق سي فيو دهب.. 675 جنيهًا للغرفة في اليوم الواحد.

أسعار الفنادق في دهب 2021.. الفنادق غالية الثمن

وتضم دهب عددًا من الفنادق الفاخرة، وتبدأ أسعار الغرفة فيها من 1000 جنيه لليوم الواحد، ويعد أبرزها:

- فندق تيرانا دهب.. 1000 جنيه للغرفة في اليوم الواحد.

- فندق مونيكا.. 1000 جنيه للغرفة في اليوم الواحد.

وتحدد أسعار الفنادق في دهب 2021 في باقي الأماكن الشهيرة حسب وقت الحجز، والموسم، ومواصفات الغرفة.