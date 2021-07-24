بورصة الدواجن اليوم السبت 24-7-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 24 يوليو الجاري، حالة من الاستقرار النسبي في جميع الأنواع، لانخفاض الإقبال على شراء اللحوم البيضاء بفضل توافر اللحوم الحمراء وانخفاض أسعارها بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم السبت الموافق 24 يوليو، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 26 جنيهًا، وفقا لرئيس شعبة الدواجن.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم السبت، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم السبت في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، وجاءت على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أرجع رئيس الشعبة، سبب استمرار أسعار الدواجن على ما هي عليه وعدم انخفاضها، إلى غلق معظم المحال خلال إجازة العيد، حيث ثبتت الأسعار عند نفس النقطة التي وصلت إليها الأحد الماضي.