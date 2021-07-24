أسعار الفنادق في شرم الشيخ.. تبدأ من 175 جنيها للغرفة في اليوم الواحد

تحتل مدينة شرم الشيخ، مكانة خاصة لدى المصطافين والسائحين من جميع أنحاء العالم، لموقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر، وكونها مركزاً عالمياً للغوص، والمحميات المميزة التي تضمها مثل رأس محمد، ورأس نصراني، ورأس جميلة، ورأس أم سيد، ورأس كنيسة، وشرم المية، ونخل التبة، ومحمية نبق، وخليج نعمة التي تقع في ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا، وتضم ما يقرب من 200 فندق ومنتجع سياحي، حيث تبدأ أسعار الفنادق في شرم الشيخ من 175 جنيهاً، وحتى 5 آلاف جنيه للغرفة الواحدة في اليوم.

أسعار الفنادق في شرم الشيخ.. مدينة السلام

وتضم مدينة شرم الشيخ العديد من المطاعم، والأسواق التجارية، والمدن الترفيهية، والمقاهي، والكازينوهات، والملاهي الليلية، وسُميت بمدينة السلام، حيث فازت بجائزة اليونسكو بعد اختيارها ضمن أفضل 5 مدن سلام على مستوى العالم، كما جرى تصنيفها ضمن أجمل 4 مدن في العالم طبقاً لتصنيف الـ بي بي سي عام 2005.

أسعار الفنادق في شرم الشيخ.. أرخص 5 أماكن

وتعد أرخص أسعار الفنادق في شرم الشيخ، في 5 أماكن هي:

-دلتا شرم ريزورت.. 350 جنيهاً للإقامة فقط في الغرفة المخصصة لفردين في غرفة لليلة الواحدة أي ما يقرب من 175 جنيهاً للفرد الواحد.

- فندق نعمة إن.. 400 جنيه للغرفة لفردين شاملة الإفطار أي 200 جنيهاً للفرد.

- أوناس دايف كلوب.. 400 جنيه للغرفة في الليلة الواحدة شاملة الإفطار وحتى 1000 جنيه.

- فالكون هيلز.. 425 جنيها للغرفة في الليلة الواحدة مع وجبة الإفطار.

- فندق نعمة بلو.. يبدأ من 430 جنيهاً للغرفة في الليلة الواحدة شاملة وجبة الإفطار.

- فندق فايكينج كلوب شر.. 423 جنيهاً للغرفة في الليلة الواحدة.

-اكسبرينس جولدن ساندي بيتش.. 471 جنيهاً للغرفة في الليلة الواحدة.

أسعار الفنادق في شرم الشيخ.. الفنادق الأغلى سعراً

-أولد فيك شرم ريزورت للعائلات والمتزوجين فقط.. 784 جنيهاً للغرفة في الليلة الواحدة.

- شرم دريمز فاكيشن كلوب.. 1034 جنيهاً للغرفة في الليلة الواحدة.

- سافوي شرم الشيخ.. 1277 للغرفة في اللليلة الواحدة.

- صن رايز أربيان بيتش ريزورت.. 1659 جنيهاً للغرفة في الليلة الواحدة.

- كورال سي أكوا كلوب ريزورت.. 1905 جنيهاً للغرفة في الليلة الواحدة.

- كورال باي برستيج أبارتمنت.. 4701 جنيهاً للغرفة في الليلة الواحدة.