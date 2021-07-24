رامي رضوان يطالب المواقع مروجة شائعة وفاة دلال عبدالعزيز بالاعتذار

حالة من الغضب الشديد، انتابت الإعلامي رامي رضوان، بعد تداول شائعة وفاة والدة زوجته، الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي انتشرت منذ دقائق على بعض وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا.

وطالب «رامي» باعتذار من جميع هذه المواقع، وكتب عبر الفيسبوك «كل موقع نزل الزبالة اللي نزلها دي ينزل اعتذار فورا.. يا إما هيكون لي موقف تاني، والحذف مش حل.. معايا سكرين شوت لكل من نشر.. لعنة الله عليكم إحنا ناقصينكم».

ونفى دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعة التي ترددت منذ دقائق، عن وفاة الفنانه دلال عبد العزيز.

وقال أشرف زكي لـ «الوطن»، «كل ما تردد كذب، هذه شائعة سخيفة جدا، أقلقت كل محبيها، الرجاء من الجميع الحفاظ على أسرتها من مثل هذه الشائعات، لا أعلم ما الغرض منها».

كما نشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، نجلة دلال عبدالعزيز، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يكذب فيه وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا «الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا، إيه القرف ده».

وترقد الفنانة القديرة في المستشفى للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي أصيبت به في رمضان الماضي، وزوجها سمير غانم الذي فارق الحياة منذ أشهر قليلة.

وتطالب أسرة الفنانة المكونة من ابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي، الدعاء لوالدتهما التي لم يخبراها حتى الآن بوفاة زوجها، خوفا من حدوث أي تداعيات سلبية لها.