ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز ‏‎1.01‎‏% عند الإغلاق في بورصة ‏‏‏نيويورك

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعا عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» مرتفعاً ‏‎44.31‎‏ نقطة أي ‏‎1.01‎‏%، ليسجل ‏‎4411.79‎‏ نقطة، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي، ‏‎238.20‎‏ نقطة بما يعادل ‏‎0.68‎‏%، ليحقق ‏‎35061.55‎‏ نقطة‏‏.‏‎

وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎152.39‎‏ نقطة أي ‏‎1.04‎‏%، مسجلا ‏‎14836.99‎‏ نقطة.‏‎

من جانبه، واصل الدولار الأمريكي تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني، رغم بعض التقلبات لأيام قليلة، فيما يترقب السوق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» الأسبوع المقبل.

0.1 % ارتفاعا في مؤشر الدولار ليحقق 92.873

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، قليلا خلال الجلسة إلى 92.873 بنسبة 0.1% وفي الأسبوع ارتفع بنسبة 0.6%.

ومنذ بداية الشهر الجاري، ربح الدولار 0.6%، بعد أن ارتفع بنسبة 2.8%، في يونيو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

كما ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3%، إلى 110.54 ين لكل دولار، بينما استقر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» عند 1.1775 دولار، ولم يتأثر بقراءات متباينة لمسوح مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو ككل.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حثت في وقت سابق، المشرعين الامريكيين، على زيادة أو تعليق سقف الدين الوطني بأسرع وقت ممكن، محذرة من أنه إذا لم يتخذ «الكونجرس»، إجراء بحلول 2 أغسطس المقبل فإن وزارتها ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون.

وقد يؤدي الإخفاق في حل الخلافات بشأن ما إذا كان يجب أن تصاحب تخفيضات للإنفاق الحكومي زيادة الحد القانوني للدين، البالغ حاليا 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق الحكومة الاتحادية، مثلما حدث 3 مرات في العقد الماضي، أو حتى تخلف عن سداد الدين، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».