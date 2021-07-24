رامي رضوان بعد نشر شائعة وفاة دلال: هيكون لي موقف.. «احنا ناقصينكم»

نشر الإعلامي رامي رضوان، منشورا يكذب فيه وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا «كل موقع نزل الزبالة اللي نزلها دي ينزل اعتذار فورا.. يا إما هيكون لي موقف تاني، والحذف مش حل.. معايا سكرين شوت لكل من نشر».

وأضاف «رضوان» زوج الفنانة دنيا سمير غانم نجلة دلال عبدالعزيز عبر ">صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في تدوينة أخرى «الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا، ايه القرف ده».

وترقد الفنانة القديرة في المستشفى للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أصيبت به في رمضان الماضي وزوجها سمير غانم الذي فارق الحياة منذ أشهر قليلة.

وتطالب أسرة الفنانة المكونة من ابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي الدعاء لوالداتهم التي لم يخبروها حتى الآن بوفاة زوجها غانم خوفا من حدوث أي تداعيات سلبية لها.