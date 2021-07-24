حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز.. أسرتها تهاجم مروجي الشائعة و4 فنانين صدقوا

هاجم الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان زوجا الفنانات إيمي ودنيا سميرغانم على الترتيب، المواقع التي نشرت شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان سمير غانم وحماة الرداد ورضوان، والتي تعالج حاليا بسبب تداعيات إصاباتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما نفى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي وفاة الفنانة عقب تداول عدد من الفنانين الشائعة.

وهاجم الفنان حسن الرداد زوج إيمي غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، المواقع التي نشرت خبر وفاة الفنانة صباح اليوم، واصفا إياها بـ «المواقع الصفراء الرخيصة».

حسن الرداد لمروجي الشائعات: ياريت تحترموا نفسكم شوية

وأضاف «الرداد» عبر ">صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللى كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتى دلال عبدالعزيز، يا ريت تحترموا نفسكم شوية. اللى بينزل أخبار غير صحيحة تخص حياة إنسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحرى الدقة».

وتابع: «أحنا بقالنا شهور فى المستشفى وكلنا متواجدين مع حماتى وقاعدين قدامها 24 ساعة، رامى وإيمى ودنيا وأنا، وفجاة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل أهلنا وحبايبنا بيطمنوا».

وواصل الفنان حسن الرداد: «حقيقي عايز اسأل اللى كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد وسمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه، أو ممكن يحصل له إيه على ما يتأكد أن الخبر مش مظبوط؟.. مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى أنت عملتها، بس حقول لك حسبى الله ونعم الوكيل».

رضوان يفتح النار على مروجي الشائعات

نشر الإعلامي رامي رضوان، منشورا يكذب فيه وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا «بكل هدوء، أنا رقمي مع طوب الأرض، ومافيش رئيس تحرير معهوش تليفوني ومايعرفنيش شخصيا، وتقريبا مافيش صحفي معهوش تليفوني».

وأضاف «رضوان» زوج الفنانة دنيا سمير غانم نجلة دلال عبدالعزيز عبر صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جنسه إيه ودماغه فيها إيه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونة زي دي؟، طب راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشنها بقالنا شهور دلوقتي، طب راعوا ضميركم، طب راعو مهنيتكم، طب راعوا إنسانيتكم، طب راعوا أي حاجة، أنا قلت قبل كده وهقولها تاني، ويا رب تحوأ المرة دي، خلوا الإنسانية والضمير الإنساني والصحفي يسبق (اللهث) وراء السبق واللايك والشير في كل ما يخص أرواح الناس.. وفي أي خبر».

وواصل «كل موقع نزل الزبالة اللي نزلها دي ينزل اعتذار فورا.. يا إما هيكون لي موقف تاني، والحذف مش حل.. معايا سكرين شوت لكل من نشر».

وأضاف «رضوان» زوج الفنانة دنيا سمير غانم نجلة دلال عبدالعزيز عبر ">صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في تدوينة أخرى «الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا، ايه القرف ده».

نقيب الممثلين ينفي الشائعة

ونفى دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعة التي ترددت منذ دقائق، عن وفاة الفنانه دلال عبدالعزيز.

وقال أشرف زكي لـ «الوطن»، «كل ما تردد كذب، هذه شائعة سخيفة جدا، أقلقت كل محبيها، الرجاء من الجميع الحفاظ على أسرتها من مثل هذه الشائعات، لا أعلم ما الغرض منها».

من جانبه، نشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، نجلة دلال عبدالعزيز، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يكذب فيه وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا «الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا، إيه القرف ده».

4 فنانين وقعوا في فخ الشائعة

وقع في فخ شائعة وفاة الفنانة دلالة عبدالعزيز كل من الفنانة وفاء عامر التي وصفت رحيلها بالصعب وقدم التعازي.

أيضا الفنان عمرو عبدالجليل والفنان تامر شلتوت والممثلة الشابة ياسمين صبري، صدقوا شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، فقالت صبري عبر فيس بوك: «وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61»،

أما «شلتوت» فقال عبر حسابه على فيس بوك: «البقاء لله.. وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر ناهز 61».

فيما قال الفنان عمرو عبدالجليل: «البقاء لله اللهم ارحم دلال عبدالعزيز واغفرلها واسكنها فسيح جناته والهم أهلها الصبر والسلوان».

بينما ذكرت الفنانة وفاء عامر عبر فيس بوك: «فراقك صعب علينا يا دلال، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة يارب».