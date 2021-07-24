بدء توافد طلاب الثانوية العامة إلى اللجان لأداء امتحان الفيزياء

بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، قبل قليل، التوافد إلى المدارس الحكومية لأداء امتحان مادة الفيزياء ورقيا بنظام البابل شيت، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدارس، وإلزام الملاحظين بتسليم أوراق البابل شيت وكراسات الأسئلة للطلاب في المواعيد المحددة لها.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد ورقيا بنظام الأوبن بوك، وجرى التأكيد على جميع المدارس بالسماح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي وجهاز التابلت، لتسجيل الحضور والاطلاع على الكتب العلمية التي تم تحميلها عليه.

شوقي: وفرنا حلولا للامتحانات التجريبية على المنصات التعليمية

وأضاف شوقي في تصريحات عنه، أنّه لا صحة لما يثار بشأن تصحيح عينة عشوائية في الامتحانات، مؤكدا أنّ جميع أعمال تصحيح الامتحانات تتم إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، مشددا على الطلاب وأولياء الأمور بالتركيز فقط في الامتحانات وعدم الالتفات إلى ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة وفرت الكثير من المنصات والقنوات التعليمية لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات النهائية، والمنصات وفرت حلولا للامتحانات التجريبية التي عقدت في الشهور الماضية، لافتا إلى أنّ جميع أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتسير امتحانات الثانوية العامة بصورة منتظمة، وتتابع غرفة العمليات المركزية التي جرى تشكيلها، أعمال الامتحانات في جميع المحافظات، وجرى توقيع عقوبات رادعة على الطلاب الذين سربوا الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإبلاغ النيابة عنهم للتحقيق معهم.