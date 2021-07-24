كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2021 قبل بدء اللجان، مؤكدة أن الأوراق المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، مشددة على الطلاب بضرورة عدم الالتفات إليها والتركيز فقط في الامتحان النهائي، موضحة أنها حريصة على رصد أي محاولات لتسريب الامتحانات النهائية، وفي حالة ثبوت أي تسريب سيتم توقيع عقوبات رادعة وحرمان من الامتحان لمدة لا تقل عن عام.

وأكدت الوزارة، أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد تسريب امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2021 حتى الآن، موضحة أن الغرفة تعمل على متابعة جميع أعمال الامتحانات بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، مشددة على جميع الملاحظين بضرورة عدم السماح للطلاب بدخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية غير جهاز التابلت.

«التعليم»: غرفة العمليات المركزية لم ترصد تسريب امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2021، يعقد ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين و«أوبن بوك»، مؤكدة أن الامتحان يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وتم تأمين عمليات نقل وتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق البابل شيت على الطلاب، مشددة على ضرورة تسليمها واستلامها من الطلاب في المواعيد المحددة لذلك.

وتابعت الوزارة أن امتحان الفيزياء يعقد لمدة ثلاث ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، مؤكدة أنه تم وضع الامتحان من قبل متخصصين من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالتنسيق مع كبرى المؤسسات العالمية، مشيرة إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتنظيم دخول الطلاب للجان للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارتهم وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية، بالإضافة إلى منع تداول الأدوات المدرسية داخل اللجنة الامتحانية.