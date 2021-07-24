بعد قضاء 22 ساعة بالمياه.. انتشال جثتي غريقي العجمي بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري برفقة عدد من فريق غواصين الخير بالإسكندرية، من انتشال جثتي غريقين لقيا مصرعهما على شواطئ العجمي بالإسكندرية، حيث أتى الثنائي لقضاء وقت ممتع في الإسكندرية من محافظات أخرى، إلا أن السعادة تحولت إلى حزن نظرا لغرقهما صباح أمس، قبل أن يتم انتشال جثتيهما فجر اليوم بعد أن قضاء 22 ساعة داخل المياه.

جاء من الغربية للإسكندرية فعاد لها في كفن

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه قد تم انتشال جثماني غريقى شواطئ العجمي، أولهما الشاب الذي لقى مصرعه غرقًا بشاطئ الزراعيين غرب الإسكندرية، حيث تم انتشاله وظهوره على سطح الميه قبل الفجر، لافتاً إلى أن الغريق يُدعى طارق أيمن، 17 سنة، من أبناء محافظة الغربية بمدينة طنطا.

جاء من القاهرة ليتسلل إلى البحار فمات غرقا

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تم انتشال جثمان غريق آخر لقى مصرعه في شاطئ النخيل صباح أمس، وتم انتشاله فجر اليوم، وهو الشاب الذي يدعى بهاء أنور، 23 سنة، جاء من محافظة القاهرة من أجل الاستمتاع بشواطئ الإسكندرية، إلا أنه قد تسلل إلى شاطئ النخيل المغلق ولقي مصرعه.

شاطئ النخيل مغلق بقرار النيابة العامة

كانت جمعية 6 أكتوبر التي تدير شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، قد أغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الكورنيش والشاطئ بالأسلاك الشائكة الممتد لأكثر من 1600 متر، تنفيذا لقرار النيابة العامة بغلق الشاطئ.

وقامت الجمعية بتعليق لافتات ضخمة، توضح فيه أنه تم غلق الشاطئ بناء على قرار من النيابة العامة، وعدم السماح لدخول أي فرد له، واستبدلت لافتة الغلق بأمر رئيس الوزراء بلافتة الغلق بأمر النيابة.