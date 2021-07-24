مصادر لـ«الوطن»: 10 حالات غرق بدمياط في يوليو نصفهم رابع أيام العيد

كشفت مصادر أمنية في محافظة دمياط لـ«الوطن»، اليوم السبت، عن العدد الإجمالي لحالات الغرق التي شهدتها المحافظة، منذ بداية شهر يوليو الجاري، ويبلغ 10 حالات، من بينهم 5 حالات تعرضوا للغرق في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى، بشواطئ مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

وبحسب المصادر، فقد لقى الضحايا مصرعهم متأثرين بأسفكسيا الغرق، في شواطئ مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، حيث تم انتشال جثامين 5 ضحايا، من بينهم شقيقان، وتم نقل جثامينهم إلى مستشفيات اليوم الواحد برأس البر، والأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة.

وكشف أحد المصادر، طلب من «الوطن» عدم ذكر اسمه، عن بيانات الـ5 حالات الذين لقوا مصرعهم غرقاً في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وهم: «أحمد المهدي»، 23 سنة، وشقيقه «أدهم»، 16 سنة، تم انتشال جثتيهما من شاطئ 77 بمصيف رأس البر.

كما تم انتشال جثة «عمر مسعد»، 16 سنة، من شاطئ 9 بمصيف رأس البر، وانتشال جثمان شاب مجهول الهوية، يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، من شاطئ 63 برأس البر، بالإضافة إلى انتشال جثمان شاب آخر مجهول الهوية أيضاً، يبلغ من العمر نحو 17 سنة، من خلف شركة الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة.

وتلقت نجدة دمياط عدة بلاغات تفيد بتعرض 5 شبان للغرق في مواعيد متفرقة في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى، وأخطرت الأقسام الشرطية التابع لها مع قوات حرس الحدود، وتم انتشال الجثامين ونقلها إلى المستشفيات المختصة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصاريح الدفن، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما تم إخطار ذويهم وتسليم الجثامين لهم تمهيداً لدفنهم.