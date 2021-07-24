بعد تحريك أسعار البنزين.. نصائح للحفاظ على وقود سيارتك لفترة أطول

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي صباح أمس، تحريك أسعار البنزين بزيادتها 25 قرشًا، مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار والمازوت.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» نصائح لتوفير استهلاك البنزين في سيارتك وفقًا لموقع Wikihow وذلك على النحو التالي:

تعديل طريقتك في القيادة

وتعد هذه أسهل الطرق وأكثرها فعالية لزيادة كفاءة استهلاكك للوقود، فأكثر السرعات كفاءة في استهلاك الوقود هي تلك التي تغير فيها سرعة ناقل الحركة، وهي في معظم السيارات تقارب 80 كيلومترًا في الساعة، وكلما زدت عن سرعة 80 كيلومترا/ ساعة بمقدار 8 كيلومترات/ ساعة، فأنت تنفق ما مقداره ربع دولار أكثر لكل 4 لترات من الوقود، لذا فكفاءتُك في استهلاك الوقود تقل مع زيادة سرعتك.

زِد تسارعك بهدوء

كلما ضغطت دواسة الوقود لزيادة التسارع كثيرًا بعد التوقف فهذا يحرق وقودًا أكثر ويقلل العُمر الافتراضي للإطارات، لذا فالتسارع بمعدل بطيء يعني استهلاكك كمية أقل من الوقود للوصول إلى السرعة المرغوبة.

قُدّ سيارتك بسلاسة والزم حارة واحدة

يزداد استهلاك الوقود عندما تخفض سرعة السيارة ثم تحاول استعادتها بزيادة التسارع، لذا فالحفاظ على وضعية ثابتة لدواسة الوقود يسمح بسريان أقل للوقود عبر المحرك، ما يزيد بدوره كفاءة استهلاك السيارة للوقود.

تجنب الوقوف المستمر بلا فائدة

إن كنت ستوقف سيارتك بلا حراك لأكثر من دقيقة، أطفئ المحرك لتوفير الوقود، إذ لا تحتاج السيارات الجديدة إلى التسخين في أيام الشتاء الباردة، لذا فتشغيلها لبضع ثوان قبل التحرك يكفي لتجهيزها.

تجنب إنزال النوافذ أو استخدام مكيف الهواء على السرعات العالية

تعتمد طريقة التبريد المثلى في الطريق السريع على نوع سيارتك، فإنزال النوافذ يتسبب في زيادة مقاومة الهواء، واستخدام مكيف الهواء يتسبب في زيادة جهد المحرك، رغم ذلك لا مشكلة في إنزال النوافذ عند القيادة في زحام المدينة.

تجنب الزحام والطقس غير المناسب

استهلاك الوقود يصبح أقل كفاءة في أوقات الزحام والمطر وزيادة التيارات الهوائية وعند ارتفاع ضغط الهواء، وتلك الظروف تتسبب في زيادة مقاومة الهواء، ما يدفع السيارة لاستهلاك المزيد من الوقود للحفاظ على السرعة.

خفف وزن سيارتك

تخلص من أي وزن غير ضروري في سيارتك، وإن توجب عليك حمل شيءٍ ما، ضعه في صندوق السيارة، وليس فوق سقفها، فوجود بعض الأشياء فوق سقف السيارة يزيد مقاومة الهواء ويقلل سرعة السيارة.

صيانة المحرك

إجراء الصيانات الدورية للمحرك وتغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها المقررة، إضافة إلى تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسيبات المضرة؛ جميعها أمور تساعد في الحد من استهلاك السيارة للوقود.