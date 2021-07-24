«الكهرباء» توضح «الأوقات الصديقة» في العدادات مسبوقة الدفع

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنّ العدادات مسبوقة الدفع آلية جديدة يتم التوسع فيها تدريجيا، ووصل عدد العدادات مسبوقة الدفع في مصر حاليا لنحو 11 مليون عداد من أصل عدد المشتركين البالغ عددهم 37 مليون مشترك.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ العدادات الذكية قريبة الشبه من العدادات مسبوقة الدفع، لكن تعمل دون كارت، والهدف منها دقة حساب الاستهلاك، كما تساعد المواطن على التحكم في الاستهلاك الخاص به بدرجة كبيرة: «المواطن بيكون عارف أول بأول هو سحب قد إيه ووصل لأنهي شريحة وفاضله قد إيه من الرصيد اللي شحنه».

وأوضح أنّ إمكانية شحن العدادات باتت حاليا تتم من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة، كما أنّ هناك تطبيقات يتم تحميلها على الهواتف الذكية، تساعد العميل على متابعة الرصيد وشحنه، لافتا إلى أنّ الأوقات الصديقة في العدادات مسبوقة الدفع، أوقات جرى برمجتها في العداد ذاته كي لا تفصل الكهرباء عن المنزل في الأوقات المحددة سابقا: «التوقيت من الساعة 5 مساءً وحتى 10 صباحا تاني يوم، وفي أوقات العطلات الرسمية والإجازات الرسمية لو الرصيد خلص أثناء الإجازات العداد مش بيفصل».

وأكد أنّ العداد يسمح بشحن القيمة التي يريدها المواطن وحتى 10 الآف جنيه، وهو أمر غير مؤثر في الشريحة التي يوجد عليها المواطن من استخدام شهري للكهرباء: «القيمة اللي بتحطها في الرصيد ملهاش دعوة بالشريحة اللي أنت وصلتلها، والشريحة بتتحدد بناءً على الاستهلاك اللي بيتحدد خلال فترة المحاسبة يعني خلال شهر، وبعد انتهاء الشهر بيعاد الاستهلاك من أول كيلو طبقا للأسعار المعلنة».