طلاب الثانوية بالإسماعيلية عن امتحان الفيزياء: «أسئلة جديدة علينا»

اشتكى طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، من امتحان الفيزياء الذين أدوه، اليوم السبت، في أول يوم امتحانات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

أسئلة جديدة علينا

وقال محمد إبراهيم، طالب بالثانوية، إن الامتحان كان به العديد من الأسئلة الجديدة على الطلبة، التي لم يتعرضوا لها من قبل، مشيرًا إلى أن نسبة الأسئلة الجديدة تبلغ 30% من الامتحان.

وأضاف الطالب خلال حديثه لـ«الوطن»: «باقي الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان مناسبًا، ما عدا الجزء الأخير منه كان يحتاج إلى وقت أطول للتدقيق بشكل أكبر».

بينما قالت فريدة حسن، إن الامتحان لم يكن سهلًا، ولكنه كان شبيه بالامتحانات السابقة يحتاج إلى وقت أطول.

الدينامو أصعب أسئلة الامتحان

وتابعت: «الامتحان فيه جزئين كانو صعبين وغير واضحين خاصة الأسئلة الخاصة بالدينامو وفي نفس الوقت هي الجزء الأخير وفي التوقيت ده اللجنة كلها بتبقي متوترة بشكل كبير لقرب انتهاء الوقت».

وبينما أوضح الطالب علي صالح، أن الامتحان كان به 50 سؤالًا، من بينها على الأقل 20 سؤالًا تحتاج إلى وقت أطول للإجابة للتركيز بها.

وأضاف: «كان فيه أسئلة سهلة فعلاً وبسيطة لكن هناك أسئلة كانت صعبة للغاية وتحتاج على الأقل إلى ساعة للإجابة عنها ومراجعة هذه الإجابة».