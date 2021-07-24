عاجل.. مصرع شخصين وإصابة ثالث في تصادم بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في تصادم بين سيارتين على طريق قرية «العيساوية»، بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، اليوم السبت، تم نقل الجثتين والمصاب للمستشفيات المختصة، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغاً بحدوث تصادم بين سيارتين على طريق قرية «العيساوية»، دائرة مركز أخميم، وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

تبين من المعاينة والفحص مصرع كل من «فريد شوقي عازر»، 45 سنة، و«كيرلس ناجي مهدي»، 33 سنه، تم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة، كما أصيب «أحمد عارف عبد الحميد»، 28 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تم رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.